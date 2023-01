Genova – E’ stato identificato l’uomo annegato ieri sera nelle acque del Porto Antico, nelle vicinanze del galeone Neptune e dell’Acquario. Si tratta di un giovane di 47 anni originario del Sudan. Mohamed Daoudosman è stato visto da alcuni passanti mentre superava una ringhiera per poi cadere in mare.

Subito l’uomo ha iniziato a gridare e ad annaspare cercando di mettersi in salvo ma probabilmente i vestiti e la giacca, una volta impregnati d’acqua hanno fatto da zavorra trascinandolo a fondo.

Alcune persone che hanno assistito alla scena si sono gettate in mare mentre un vigilante lanciava un salvagente legato ad una corda ma l’uomo è annegato sotto gli occhi dei passanti senza che nessuno riuscisse a salvarlo.

I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno trovato sul fondale, in pochi metri d’acqua, ormai morto.

Ora resta da capire come mai sia finito in mare visto che probabilmente non sapeva nuotare.

Al momento sono aperte tutte le ipotesi.