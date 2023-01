L’arrivo della prima perturbazione del nuovo anno porta ad un generale peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria con cielo coperto o molto nuvoloso e precipitazioni che potranno diventare intense soprattutto nella zona del levante ligure dove, alle 16, scatterà l’allerta gialla per pioggia diffusa dalla Protezione Civile regionale.

Dall’inizio della prossima settimana, però, è atteso un rapido miglioramento con il ritorno del sole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 8 gennaio 2023

Al mattino cieli coperti sull’intera regione con piogge, anche a carattere di rovescio, dal Genovesato orientale verso levante e sull’Imperiese, mentre sul Savonese e sui versanti padani occidentali sono attesi fenomeni scarsi ed intermittenti. Sulle Alpi Liguri sarà possibile qualche fiocco di neve oltre i 1400/1500 metri.

Nel corso del pomeriggio rovesci di forte intensità da Genova verso est, non si esclude anche qualche colpo di tuono. Sono attese cumulate importanti a ridosso dell’Appennino orientale, possibili locali condizioni di stress idro-geologico. Residue precipitazioni sull’Imperiese, in graduale attenuazione con il passare delle ore; situazione pressoché invariata su Savonese e versanti padani occidentali con piogge scarse o nulle.

In serata precipitazioni relegate al levante regionale, in graduale attenuazione nella successiva notte.

Venti moderati o forti, con rinforzi fino a burrasca, da sud-ovest ai lati della regione, moderati settentrionali tra Savonese e Genovesato occidentale.

Mare da mosso a molto mosso.

Temperature minime stabili od in lieve aumento; massime stazionarie su Savonese e versanti padani occidentali, in aumento altrove.

Costa: min 9/13°C, max 13/16°C

Interno: min +4/+11°C, max +8/14°C (fondovalle/collina)

Lunedì 9 gennaio 2023

Tra la notte ed il mattino residui fenomeni, anche a carattere temporalesco, a levante. Tempo asciutto ed ampi spazi soleggiati altrove.

Nel corso del pomeriggio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intero territorio regionale, fatta eccezione per gli ultimi annuvolamenti sullo Spezzino.

Venti burrasca da ovest sul Golfo, sostenuti da nord altrove.

Mare agitato al largo, molto mosso sotto-costa.

Temperature in calo in quota, in aumento altrove.

Tendenza per martedì 10 gennaio 2023

Al mattino cieli in prevalenza sereni, dal pomeriggio qualche nube in più in un contesto stabile.

Temperature stazionarie od in leggero aumento.