Genova – E’ stata approvata all’unanimità, nel consiglio comunale di oggi, la proposta di far scattare sanzioni sino a 300 euro – come prevede la normativa nazionale – per chi getta mozziconi di sigaretta a terra.

La prosposta “Contrasto all’abbandono dei mozziconi di sigarette nell’ambiente in ossequio alla legge 221/2015” è stata presentata dal consigliere di Vince Genova Valter Pilloni.

Su questo atto sono stati presentati due ordini del giorno: il primo dal consigliere del PD Alberto Pandolfo, il secondo dai consiglieri di Forza Italia Stefano Costa e Paolo Aimé.

La mozione riguarda “Il problema della dispersione dei mozziconi di sigarette nell’ambiente, che ha raggiunto livelli non più tollerabili. Dato che i mozziconi di sigarette appartengono alla categoria dei rifiuti tossici poiché sono composti in buona parte di microplastiche e il littering del mozzicone, ovvero l’odiosa abitudine di gettare per strada la sigaretta a fine uso, è una cattiva azione largamente diffusa anche nelle nostre città”.

I consiglieri impegnano Sindaco e Giunta a “Valutare se non sia giunto il momento di dare applicazione a quanto previsto dalla legge italiana n. 221/2015 in vigore dal 2 febbraio del 2016 denominata Green Economy. Tale normativa prevede una sanzione da 60 a 300 euro per chi si libera del mozzicone di sigaretta gettandolo semplicemente a terra. Ricordando inoltre che l’art. 40 della stessa legge sollecita le amministrazioni a dotare la città di appositi raccoglitori distribuiti sul territorio metropolitano”.

Con il parere favorevole della Giunta espresso dall’assessore Sergio Gambino la mozione è stata approvata all’unanimità.

Presto, quindi, chi verrà sorpreso a gettare mozziconi di sigaretta a terra potrà essere sanzionato con una multa sino a 300 euro.