Bordighera (Imperia) – Ha perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare ed è finito fuoristrada, sulla statale Aurelia, in bilico sul ciglio della strada.

Momenti di paura, ieri sera, intorno alle 23.30 per un automobilista che percorreva la strada all’altezza di Madonna della Ruota.

La persona ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada.

Sul posto è intervenuto il 118 e le forze dell’ordine e il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale.

In corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente.