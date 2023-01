Genova – Ancora violenza sui mezzi di Amt dove lo scorso giovedì un anziano avrebbe aggredito un gruppo di ragazzini che facevano rumore.

I fatti si sono svolti su un bus della linea 640. Un gruppetto di ragazzi è salito sul bus intorno alle 22 ed ha iniziato a cantare suscitando le proteste di una persona anziana.

Forse per una parola di troppo o per la reazione alla “protesta” tra i ragazzi e l’anziano sono volate parole grosse e poi la persona si è scagliata contro i giovani scatenando un parapiglia sul Bus.

Il conducente del mezzo ha fermato il mezzo ed ha azionato le telecamere di sicurezza che hanno ripreso la scena e ha chiamato le forze dell’ordine con lo speciale pulsante di cui sono dotati i mezzi di trasporto di ultima generazione.

La polizia è intervenuta velocemente e l’anziano è stato identificato e poi denunciato.

Le riprese delle telecamere diranno come si sono svolti i fatti.