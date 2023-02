Genova – I poliziotti delle volanti del Commissariato Prè, Cornigliano e U.P.G.S.P. sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri per soccorrere una persona che si voleva lanciare dal quarto piano di uno stabile.

L’uomo, in uno stato di forte alterazione, era seduto pericolosamente in bilico sulla balaustra del balcone della sua abitazione con le gambe nel vuoto e in diverse occasioni si è sporto in avanti reggendosi solo con le braccia.

Vista la pericolosità della situazione alcuni poliziotti hanno cercato di intrattenere il soggetto parlandogli dal basso, mentre gli altri sono saliti verso l’abitazione accompagnati dal padre e sono riusciti ad entrare in casa e a riportarlo a fatica all’interno nonostante la sua ferrea resistenza.

L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari.