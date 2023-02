Savona – Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri in via Luigi Corsi quando un giovane, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava ed è stato sbalzato con forza sull’asfalto, riportando ferite e diversi traumi.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato il ferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, il più grave.

Al momento non sembra che nell’incidente siano rimaste coinvolte altre vetture, ma le cause sono ancora da chiarire.