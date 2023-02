Spotorno (Savona) – Un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo una serie di indagini svolte dai carabinieri.

Da diverso tempo l’uomo minacciava i suoi genitori per farsi dare dei soldi o imprestare la macchina e, quando la coppia non accettava le sue richieste, danneggiava il loro appartamento, arrivando fino a tagliare gli pneumatici della vettura di proprietà del padre.

Dopo aver svolto le necessarie indagini, le forze dell’ordine avevano emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di divieto di avvicinamento alla suddetta abitazione, non rispettato nella giornata di ieri.

Per questo motivo il 40enne è finito in manette e sarà giudicato oggi in direttissima.