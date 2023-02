Genova – Nella tarda serata di ieri delle scritte vandaliche con la dicitura “infami” sono comparse su alcune auto della polizia locali in sosta in via Turati, a Caricamento.

Questo episodio va a sommarsi a quello che si è verificato qualche giorno fa, con la vernice rossa lanciata sulla porta della nuova sede della Locale in via San Giorgio.

Sono in corso le indagini per individuare i responsabili del gesto.