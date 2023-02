Un’area depressionaria si sta spostando tra penisola Iberica e Francia richiamando sulla Liguria flussi di aria umida dai quadranti meridionali che faranno aumentare la nuvolosità e le probabilità di piovaschi isolati.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 23 febbraio 2023

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti accompagnati da rovesci intermittenti sul centro-levante, asciutto con delle schiarite a ponente.

Nel corso del pomeriggio molte nubi sull’intera regione, anche se saranno possibili delle schiarite sparse. Fenomeni intermittenti potranno interessare il centro-ponente e le Alpi Liguri.

Venti deboli o moderati da est/sud-est sul centro-levante, da est/nord-est a ponente.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature minime stazionarie od in lieve aumento, massime stabili od in leggero calo

Costa: min +9/12°C, max +12/15°C

Interno: min +2/+8°C, max +6/11°C (fondovalle/collina)

Venerdì 24 febbraio 2023

Tra la notte ed il mattino cieli molto nuvolosi o coperti sull’intera regione, sono attesi dei rovesci tra Savonese e Genovesato. A seguire tempo asciutto ovunque, delle schiarite potranno interessare l’estremo ponente

Verso sera piogge sparse, più consistenti sugli estremi della regione.

Venti moderati, con rinforzi fino a tesi, da est/sud-est.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature stazionarie.

Tendenza per sabato 25 febbraio 2023

Tra la notte ed il primo mattino piogge sul centro-levante, asciutto a ponente.

A seguire giornata caratterizzata da molta nuvolosità in un contesto prevalentemente asciutto, fatta eccezione per qualche pioviggine sparso.

Temperature stazionarie.