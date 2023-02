Genova – Uno spettacolo per bambini e famiglie tratto dal celebre Flauto Magico di Mozart, portato in scena dalla compagnia Liberitutti al Teatro Rina e Gilberto Govi. Si intitola “Papà Papageno racconta il Flauto Magico” l’evento di domenica 5 marzo alle ore 17 al Teatro Govi a Bolzaneto. Uno spettacolo di teatro animazione con laboratori interattivi.

Narrata come una fiaba, l’opera di Mozart ci regala un racconto fantastico, ricco di avventure e colpi di scena.

Riuscirà il principe Tamino, insieme a Papageno, a superare le prove di Sarastro? E la Regina della Notte ad impadronirsi del Cerchio del Sole? E la principessa Pamina ad essere liberata?

I bambini partecipanti saranno più volte chiamati sulla scena per affrontare prove, cantare e recitare insieme agli attori.

L’animazione teatrale segue il susseguirsi delle avventure dei nostri eroi e anti-eroi, con i loro sogni e le loro difficoltà, ricca di intrecci e di colpi di scena, coinvolge da subito il pubblico in prima persona, che parteciperà insieme agli attori al completamento dei personaggi e alla costruzione della storia.