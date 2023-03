Genova – Due ristoranti genovesi tra i premiati con i Just Eat Awards 2022. Si tratta della pokeria Bowl e della hamburgheria Strike di Albaro.

Just Eat ha annunciato i vincitori dei Just Eat Awards 2022, i migliori ristoranti sulla piattaforma decretati dagli utenti attraverso venti categorie. A guidare la scelta fidelizzazione verso i consumatori, innovazione, attenzione alla sostenibilità, qualità e passione.

Quante volte capita di chiedersi dove si mangia il miglior gelato, l’hamburger più gustoso o dove si trovano le migliori proposte culinarie della tradizione italiana. A queste e altre domande risponde ormai da tre anni Just Eat, parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery, con i Just Eat Awards, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di valorizzare i ristoranti lungo la Penisola che si sono distinti per impegno, dedizione e successo, e che hanno saputo conquistare i consumatori italiani nell’ultimo anno.



“Siamo orgogliosi che i Just Eat Awards siano giunti alla loro terza edizione e che continuino a ottenere così tanta adesione, sia da parte dei nostri Ristoranti Partner sia dei consumatori. Abbiamo voluto dare vita a un progetto che portasse valore ai ristoranti presenti sulla nostra piattaforma, pilastri del nostro business, che nel corso dell’anno si sono distinti per la loro offerta, l’attenzione verso i clienti, ma anche per essere capaci di andare oltre e di innovare sempre il proprio business; e al contempo, coinvolgendo i nostri utenti, che hanno avuto la possibilità di premiare insieme a noi i loro ristoranti preferiti”, commenta Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia. “Quest’anno siamo anche particolarmente fieri di aver potuto premiare il miglior imprenditore under 30, a conferma del nostro impegno a voler sostenere con i nostri servizi anche le nuove generazioni”.

Nella terza edizione, venti le categorie a cui i ristoranti presenti su Just Eat hanno potuto candidarsi. Dopo una selezione basata su risultati di business raggiunti, i consumatori hanno decretato i vincitori attraverso un sistema di votazione online.

All’interno della categoria Premi Speciali, quest’anno ha fatto il suo debutto quella dedicata al Miglior imprenditore sotto i 30 anni, ossia quei giovani talenti che con passione si sono dedicati al settore della ristorazione. Come i proprietari del ristorante Officina del Panino di Rimini, che si sono saputi distinguere per aver portato con successo nella città la cultura gastronomica del proprio paese di origine, un piccolo centro nel napoletano.

Questa new entry ha affiancato ristoranti che hanno saputo ritagliarsi un ruolo di spicco per l’implementazione di soluzioni sostenibili all’interno del proprio business, per l’ideazione di un concept innovativo in termini di offerta al cliente e per aver sviluppato progetti social capaci di attrarre l’attenzione anche sui nuovi mezzi di comunicazione.

Il premio come Miglior ristorante ecosostenibile è stato consegnato alla Pizzeria Farro Zero di Roma, che per il proprio impasto utilizza solo farro, segale e grani selezionati e certificati biologici, oltre a packaging in cartone riciclato. Ad aggiudicarsi il titolo di Miglior ristorante sui social media è stato invece Bufalero, un ristorante romano a conduzione familiare in cui i figli gestiscono la promozione dell’attività sui social, con sfiziose foto di piatti a base di carne, e che in poco tempo li hanno portati ad ampliare la propria fanbase su canali come Instagram, Facebook e persino TitTok. Infine, il riconoscimento per il Miglior ristorante innovativo è stato ricevuto da The Pot Spot a Bari, che si distingue per l’utilizzo della canapa come ingrediente cardine di tutti i suoi piatti, allo scopo anche di diffondere una corretta informazione sul tema.

La community di food lovers di Just Eat ha poi decretato i Migliori ristoranti per area geografica, ossia i più amati delle grandi e piccole città lungo tutta la Penisola, oltre ai brand più rinomati e apprezzati a livello nazionale e internazionale.

● A’ Livella di Torino (Miglior ristorante del Nord Italia – Grandi Città)

● Poke Poke di Roma (Miglior ristorante del Centro Italia – Grandi Città)

● Gyrosteria Yannis di Bari (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole – Grandi città)

● M’ami poke di Meda (Miglior ristorante del Nord Italia – Piccole Città)

● Lievito Madre di Genzano (Miglior ristorante del Centro Italia – Piccole Città)

● Pizzeria Napul’è di Benevento (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole – Piccole città)

● McDonald’s (Brand internazionale più amato)

● Alice Pizza (Brand nazionale più amato)

● Bowl! (Miglior ristorante d’Italia, per il secondo anno di fila)

Infine, non potevano di certo mancare i Migliori ristoranti per tipologia di cucina, individuati tra quelle più in crescita sulla piattaforma, come confermato anche dalla recente edizione della Mappa del cibo a domicilio in Italia, che ha visto trionfare pizza, hamburger, giapponese, cinese e poke, senza contare un interesse sempre più crescente verso piatti che celebrano le verdure e le mettono al centro.

● Trattoria Da Me di Bologna (Miglior ristorante di cucina italiana, vincitore del programma 4 ristoranti nel 2018)

● Pizzeria Polleria Popi Popi di Palermo (Miglior pizzeria)

● Strike! Albaro (Miglior hamburgheria)

● Bowl! di Genova (Miglior pokeria)

● Nuovo Drago d’Oro di Torino (Miglior ristorante di cucina orientale)

● Gelateria Bis – Made in Sicily di Roma (Miglior gelateria)

● La Vegana di Ferrara (Miglior ristorante di cucina vegetariana o vegana)

La più grande novità di quest’anno è stata poi l’introduzione di una speciale categoria votata dai rider impiegati di Just Eat, i quali hanno potuto premiare i loro Ristoranti Partner preferiti del 2022 nelle 24 città in cui è attivo Scoober, un nuovo modello di delivery che Just Eat ha iniziato a implementare il 29 marzo 2021 siglando l’accordo sindacale con FILT CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti, e con cui ha dato vita al primo contratto collettivo per i rider in Europa.

A Genova premiato Poke and Bowl Broadside

A La Spezia, Nòstos – Anna & Enzo Pizzeria & Pucceria

Tutti i ristoranti vincitori hanno ricevuto un’etichetta in piattaforma che attesta il riconoscimento per un anno intero, dei codici sconto da offrire ai clienti per ringraziarli del loro sostegno, e una targa da esporre nel proprio locale per dimostrare di essere uno dei migliori ristoranti su Just Eat Italia.