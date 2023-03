Ruta di Camogli (Genova) – Ancora un intervento dei vigili del fuoco, ieri sera, nella villetta danneggiata da un incendio nella giornata di ieri. Le fiamme, divampate sul tetto, sono tornate a bruciare, probabilmente per un focolaio rimasto acceso durante le operazioni di bonifica o per un corto circuito tra le macerie.

I pompieri sono dovuti risalire sino alla villetta, costruita in un tratto non raggiungibile in auto e hanno dovuto collegare nuovamente oltre 100 metri di tubazioni per portare l’acqua sino al luogo dell’incendio.

In breve il principio di incendio è stato domato e sono in corso nuove verifiche per accertare le cause del rogo e i danni causati dalle nuove fiamme.

La palazzina risulta inagibile per il crollo del tetto.

