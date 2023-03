Genova – Se l’operazione del Lupo ferito a Savona è andata bene e ora si attende che guarisca del tutto per poterlo liberare, non sono buone le notizie che arrivano dai veterinari che seguono l’altro giovane lupo recuperato, anch’esso ferito ad una zampa, a Moconesi.

Il lupo doveva essere operato lunedì per una brutta frattura e ferita alla zampa anteriore ma purtroppo i veterinari sono stati costretti a rinviare perchè le condizioni di salute del lupacchiotto non sono buone come si sperava.

“Come saprete – scrive Enpa Genova – lunedì abbiamo portato il lupo in una clinica ortopedica di Milano per operare la brutta frattura al gomito della zampa anteriore destra.

Purtroppo non è andata come speravamo: a causa dell’infezione, vista anche la gravità della frattura stessa, non è stato possibile operare. Se il lupo di Savona presentava – per sua fortuna – una frattura più semplice, al nostro è andata molto peggio. Il lupo adesso è di nuovo con noi, a questo punto la priorità diventa combattere e vincere l’infezione.

La strada è ancora lunga, e il lupo non è ancora fuori pericolo: continueremo le terapie antibiotiche, le medicazioni alle ferite e le cure del caso. Stiamo facendo davvero tutto il possibile, anche sedute di agopuntura, per potergli permettere una vita quantomeno dignitosa! Continuiamo dunque a tenere tutti le dita incrociate per lui!”.

Ancora una volta i volontari di Enpa Genova chiedono un aiuto a chi desidera sostenere la loro opera e le cure – costose – degli animali

