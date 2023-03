Doppio appuntamento con la LIPU per questo fine settimana nel Tigullio.

Sabato 11 alle ore 17,30 presso Villa Queirolo a Rapallo con il patrocinio del Comune si terrà una conferenza inerente le principali specie di avifauna selvatica presenti sul territorio di Rapallo e zone limitrofe, con un approfondimento anche relativo alla loro ecologia e al loro comportamento. La presentazione orale sarà accompagnata dalla proiezione di materiale fotografico naturalistico, inerente le varie specie illustrate. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Domenica 12 con FIAB Tigullio Vivinbici saremo lungo le sponde del fiume Entella per un’escursione di birdwatching in bicicletta: un modo diverso per imparare a conoscere gli abitanti più importanti di questa particolare area protetta e un valore aggiunto alle nostre pedalate lungo il fiume.Con partenza alle ore h.9,00 sotto il Ponte della Maddalena, lato Lavagna, percorreremo tutta la pista ciclopedonale su entrambe le sponde alla scoperta dell’avifauna selvatica presente. Si raccomanda un abbigliamento dai colori spenti e binocolo per chi ne è fornito.

Per info: tigullio@lipu.it, 388 3905763

(Foto di Luca Are)