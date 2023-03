Genova – E’ stata recuperata e riportata in mare la barca a vela che ieri pomeriggio di era arenata sulla spiaggia di Pegli a causa di una avaria al motore.

I Vigili del fuoco sono intervenuti, su richiesta della Capitaneria di Porto, da terra con la squadra di Multedo e dal mare con i Sommozzatori col gommone.

Facendo leva sull’albero maestro sono riusciti a disincagliare la deriva dalla sabbia e, trainandola col gommone, riportarla in acque sufficientemente profonde e rimorchiarla in porto.

A causa del mare agitato, l’imbarcazione a vela, si era arenata sulla spiaggia di Pegli. I due occupanti hanno raggiunto la riva a nuoto.