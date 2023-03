Genova – Una nuova illuminazione per il Santuario della Madonna del Monte, sulle alture del quartiere di San Fruttuoso. Il complesso religioso ha recentemente perso il suo presidio plurisecolare di frati ma acquisisce un nuovo sistema di illuminazione “scenografica” realizzata da Aster, la partecipata del Comune di Genova.

Ad annunciare l’intervento il vice sindaco Pietro Piciocchi sulle sue pagine social.

“Piccola ma importante novità a cui tenevo moltissimo – scrive Piciocchi – i nuovi fari che Aster ha installato per l’illuminazione artistica della facciata della Chiesa del Santuario della Madonna del Monte (come lo scorso anno avevamo fatto per la splendida cupola della Basilica di Carignano).

Da lunedì sera questa meravigliosa “icona”, che da secoli è parte integrante dello skyline della nostra Città, è tornata ad essere ben visibile da molti angoli di Genova: dedichiamo questo lavoro ai tanti che vogliono bene a questo bellissimo luogo e se ne prendono cura.

Mi piace ricordare in questa occasione l’opera che abbiamo intrapreso per l’illuminazione artistica dei forti a corona della nostra Città: presto Genova di notte sarà davvero uno spettacolo!”

Del cambiamento si erano già accorti i residenti della zona della Valbisagno che hanno notato una improvvisa “luminosità” del Santuario.

La notizia è stata salutata con reazioni diverse, per lo più positive.

C’è però chi si domanda, maliziosamente, chi paga il conto della corrente elettrica impiegata per la nuova illuminazione visto che, tra le motivazioni dell’abbandono del Santuario da parte dei Frati c’era anche quella dei costi eccessivi.