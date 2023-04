Un peggioramento delle condizioni meteo è atteso per domani, venerdì 7 aprile, sulla Liguria.

Arpal segnala condizioni di instabilità con piogge diffuse e possibili rovesci o temporali. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati, con anche possibili danni puntuali.

Quota neve in calo fino a 1200 m sui rilievi alpini e appenninici

Venti in intensificazione dai quadranti settentrionali con possibili raffiche fino 50-60 km/h nella zona di Ponente

Per dopodomani, sabato 8 aprile, segnalata una residua instabilità nelle prime ore del mattino con ancora possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale anche se di intensità al più moderata, non si escludono comunque locali e isolati fenomeni forti