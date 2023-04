Genova – Un invito, rivolto ai genovesi di qualunque credo religioso a celebrare l’ifṭār (in arabo: إفطار‎), il pasto serale consumato dai musulmani e che interrompe il loro digiuno quotidiano durante il mese islamico del Ramadan. La comunità musulmana genovese di apre letteralmente all’incontro e alla reciproca conoscenza con un appuntamento, alle 19, nella piazza delle Feste del Porto Antico (zona tendone accanto al Bigo).

Dopo aver recitato la salat al-Maghrib (preghiera canonica del Tramonto) la comunità romperà il digiuno del Ramadan, dopo il tramonto del sole, con pietanze che vengono cucinate in questo periodo secondo la tradizione musulmana.

Un’occasione di incontro e conoscenza per la nostra comunità cittadina.

“In occasione del Ramadan, mese sacro di spiritualità e digiuno per tutti i musulmani

nel mondo – recita l’invito – la comunità musulmana di Genova, organizza la seconda edizione dell’ “Iftar a Genova. Convivialità e reciproca conoscenza”.

L’Iftar a Genova è un evento pubblico e gratuito e un’occasione di incontro con cittadinanza e istituzioni, per condividere insieme la rottura del digiuno (iftar) con assaggi di pietanze tipiche di questo mese, e scoprire il significato spirituale e sociale del Ramadan.

“Abbiamo sempre più bisogno di stimolare e allenare la nostra volontà a dialogare e convivere – scrive la comunità islamica genovese – ribadendo il rispetto quale precetto imprescindibile per il consolidarsi di un’idea di comunità aperta e solidale”.