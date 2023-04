La Spezia – Poco dopo le ore 20 di ieri sera, dell’intonaco del cornicione di un palazzo situato in via XXIV Maggio si è staccato da un altezza di circa 25 metri, colpendo una donna e distruggendo la panchina di marmo sulla quale era seduta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, i quali hanno trasportato la donna all’ospedale in codice rosso, a causa di alcune ferite alla spalla e alla schiena. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

La via è rimasta poi momentaneamente chiusa sia al transito veicolare che a quello pedonale per permettere ai pompieri di effettuare tutti i rilievi necessari nel punto dove si è staccato l’intonaco.