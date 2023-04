Roma – Apparterrebbe a Niccolo Del Buono, 29 anni, originario di Genova ma residente a Roma il corpo senza vita trovato oggi nel fiume Tevere. L’uomo era scomaparso lo scorso 30 marzo e di lui si erano perse tutte le tracce.

Il cadavere era stato segnalato nel letto del fiume a Ponte Galeria ed è stato recuperato dai vigili del fuoco. Inizialmente si era pensato al cadavere della persona che era stata vista lanciarsi nel Tevere poche ore prima ma poi l’età non collimava e si è pensato di confrontare le ricerche in corso per persone scomparse sino a identificare Niccolo De Buono.