Cinque Terre (La Spezia) – A partire da sabato 22 aprile, il sentiero Verde Azzurro che collega Monterosso a Vernazza sarà percorribile in una sola direzione. A stabilirlo è l’Ente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, che l’ha comunicato sul proprio sito:

“I sopralluoghi tecnici di inizio settimana hanno definito i dettagli dell’introduzione della percorrenza a senso unico del tratto Monterosso – Vernazza del sentiero Verde Azzurro annunciato la settimana scorsa, in previsione dell’elevata affluenza attesa nel prossimo ponte festivo al fine di migliorare la fruizione del percorso escursionistico. Da sabato 22 e fino a martedì 25 aprile, il Parco Nazionale delle Cinque Terre lo introduce in via sperimentale come prima misura per la gestione dei flussi, ed interesserà solo le ore centrali della giornata nella fascia oraria 10-14.

L’iniziativa adottata nasce dalla duplice esigenza di rispondere alle richieste degli operatori dei centri di accoglienza del Parco e degli addetti presenti sui sentieri che durante lo scorso ponte pasquale si sono trovati a gestire i disagi causati dall’elevata affluenza su questo tratto del Sentiero Azzurro e consentirà di rafforzare il controllo delle presenze regolandone gli accessi“