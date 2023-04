Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della donna di 54 anni travolta ieri sera, intorno alle 21, in viale Canepa, nel quartiere di Sestri Ponente.

La donna stava attraversando la strada quando è stata centrata da una moto che l’ha scaraventata a terra facendole prendere una forte testata a terra.

Soccorsa dal 118 la donna è stata trasferita in gravi condizioni in ospedale dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Riscontrate anche diverse fratture ad una gamba.

Il conducente del mezzo a due ruote è stato invece trasferito in codice giallo all’ospedale Galliera. Le sue condizioni non sono gravi.

Si tratta dell’ennesimo caso di una persona travolta per strada mentre attraversa.