Genova – Ancora un’aggressione di un cinghiale ai danni di un passante. Questa volta è successo in viale Bernabo Brea, tra San Martino e Albaro.

Una persona che stava portando a spasso il cane, ieri sera, è stata gettata a terra da una grossa femmina di cinghiale che ha pensato che stesse attaccando uno dei suoi piccoli.

La persona si è infatti trovata tra i piedi un cucciolo mentre camminava e l’animale spaventandosi avrebbe emesso un suono che evidentemente ha messo in allarme la mamma.

In pochi secondi il grosso animale ha letteralmente caricato la persona gettandola a terra.

La famigliola è fuggita velocemente mentre la persona aggredita è rimasta a terra terrorizzata.

Fortunatamente il cinghiale non ha morso e non ha usato i denti ricurvi che spuntano sul davanti del muso per “uncinare” il malcapitato come avvenuto nell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi in via Pisa ad Albaro o come sempre più spesso accade a cacciatori impegnati in battute di caccia nelle quali gli animali riescono ad aggredire e talvolta uccidere gli umani.

Il ripetersi di episodi di questo tipo infiamma la discussione, specie sui social, sul tipo di intervento da mettere in atto per ridurre la presenza sempre più massiccia dei cinghiali nelle strade e nei giardini della città.

C’è chi chiede l’abbattimento degli animali e chi invece pensa che si possa iniziare con un approccio meno violento, ad esempio fornendo alle famiglie di ungulati dei mangimi trattati in grado di sterilizzare le femmine ed impedire le nuove nidiate.

Ogni femmina di cinghiale, infatti, è in grado di dare alla luce una decina di cinghialetti ad ogni gravidanza.