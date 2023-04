Genova – Un palamito per la pesca, con centinaia di ami, posizionato all’imboccatura del porto di Genova. La Guardia Costiera ha rimosso e sequestrato un’attrezzatura da pesca, posizionata in modo illegale e pericoloso per la navigazione, all’imbocco di Levante del Porto di Genova.

Una lenza lunga circa 400 metri, con centinaia di ami pronti a pescare con la tecnica del palamito.

L’attrezzatura era appena stata posizionata poiché non è stato trovato alcun pesce.

La Guardia costiera segnala che non si tratta del primo caso di ritrovamenti del genere che, oltre ad essere pericolosi per la navigazione costituiscono un gravissimo pericolo se il pescato viene immesso nel mercato del pesce.

Indagini in corso per risalire al proprietario dell’attrezzatura e all’imbarcazione che lo ha posizionato.

Chi avvistasse imbarcazioni intente ad operazioni simili può contattare il numero per le emergenze 112