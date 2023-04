Correnti di aria più umida fanno il loro ingresso sulla Liguria portando ad un fine settimana caratterizzato da tempo più variabile con qualche possibile piovasco in serata.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 23 aprile 2023

In mattinata ampi spazi soleggiati sull’intera regione, fatta eccezione per qualche addensamento sul settore centrale.

Nel corso del pomeriggio nubi in graduale aumento, soprattutto su Alpi Liguri e centro-levante.

Dalla serata dei rovesci potranno interessare il settore centro-orientale regionale.

Venti tra deboli e moderati da sud/sud-est, rinforzi fino a forti sui versanti padani.

Mare generalmente poco mosso, in aumento a mosso verso sera.

Temperature minime stabili, massime in lieve calo.

Costa: min +10/14°C, max +15/19°C

Interno: min: +3/+10°C , max +13/17°C (fondovalle/collina)