Savignone (Genova) – E’ stata trasferita in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale San Martino la donna coinvolta nel pomeriggio in un grave incidente.

La donna sarebbe stata travolta da una vettura mentre percorreva la strada con la sua bicicletta.

Scagliata a terra, la donna avrebbe battuto violentemente la testa sull’asfalto e per questo i soccorritori del 118 hanno deciso di chiedere l’intervento dell’elicottero per un rapido trasferimento in ospedale.

La donna è stata ricoverata per accertamenti e per medicare le ferite riportate mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.