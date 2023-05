Il mese di maggio si apre con il passaggio di una perturbazione sul Nord Italia che coinvolge anche la Liguria. Previste per oggi nuvole e piogge anche a carattere temporalesco. Da domani, invece, previsto un netto miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 1 maggio 2023

In mattinata molte nubi accompagnate da precipitazioni sparse, in particolar modo nelle zone interne.

Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci, localmente a carattere temporalesco nell’entroterra, piogge intermittenti anche lungo la costa.

Venti tra deboli e moderati settentrionali, in serata ventilazione in rinforzo.

Mare mosso al largo e sul bacino occidentale, poco mosso altrove.

Temperature minime stazionarie, massime in calo.