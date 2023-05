La Spezia – Impiegherà non meno di tre giorni di navigazione la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere che torna a La Spezia come “porto sicuro” assegnato dopo il doppio salvataggio di Migranti nel Mediterraneo.

Ancora una volta, su disposizione delle autorità italiane, la nave di salvataggio con a bordo centinaia (350) naufraghi dovrà percorrere un lungo viaggio prima di poter affidare donne e bambini in condizioni di salute precarie a personale medico ad una assistenza sanitaria ed umanitaria.

Una violazione delle norme internazionali sul diritto dei naufraghi, secondo molti osservatori, poiché le norme prevedono che le persone salvate in mare debbano essere accompagnate nel porto sicuro più vicino, senza prevedere la possibilità che tale porto venga indicato da autorità politiche, amministrative o militari del paese ospitante.

“A bordo del primo barcone c’erano oltre 20 bambini sotto ai 9 anni, donne incinte, bambini e persone di oltre 60 anni di età – ha spiegato Fulvia Conte, coordinatrice dei soccorsi a bordo – Stamattina invece, dopo ore di ricerca, abbiamo soccorso le 36 persone in mare su un barchino che stava navigando da quattro giorni. Tutti erano esausti, anche a causa delle condizioni che hanno vissuto in Libia”.

“Ci è stato assegnato il porto di La Spezia – ha protestato Medici senza Frontiere – a tre giorni di navigazione: nelle condizioni meteo marine in cui ci troviamo questo viaggio aumenta le sofferenze di queste persone, che avrebbero diritto a sbarcare al più presto nel porto più vicino”.