Dolceacqua (Imperia) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte dell’anziano pensionato di 88 anni trovato cadavere, nella serata di ieri, in località Ponte Raggio a Dolceacqua.

L’uomo viveva nella zona e ieri sera non aveva fatto rientro a casa per l’ora di cena e i familiari, preoccupati, hanno dato l’allarme.

Le ricerche hanno portato al ritrovamento del pensionato ormai deceduto, probabilmente a causa di una caduta o di un malore improvviso.

Le verifiche del medico legale chiariranno ogni dubbio.