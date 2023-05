La Spezia – Il comune ha firmato un’ordinanza che per un mese vieta la vendita di bevande alcoliche da parte delle attività commerciali in alcune aree della città, come il quartiere Umbertino, il centro storico e il lungomare.

Il divieto entrerà in vigore domani sera e durerà fino al 4 giugno e durerà dalle ore 21 di sera alle 6 del mattino.

Chi non rispetterà questa nuova ordinanza (sia commercianti che semplici cittadini) rischierà multe che andranno dai 500 ai 5000 euro.