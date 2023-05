Savona – Una colonna di fumo nero che si alza verso il cielo ed un forte odore di bruciato che si spande sulla zona. Un incendio brucia nella zona della Tirreno Power (oggi Vernazza) suscitando molta apprensione tra la popolazione che teme un inquinamento tossico.

Molte le squadre dei vigili del fuoco che stanno accorrendo nella zona per spegnere le fiamme

Al momento non si ha notizia di feriti

Dalle prime informazioni sembra che a prendere fuoco sia stato un silos che era in fase di smantellamento e che a prendere fuoco sarebbero delle tubazioni in plastica che emettono un forte odore di bruciato che prende alla gola.

In arrivo controlli anche sulla possibile tossicità dei fumi. Alcune materie plastiche, infatti, bruciando emettono sostanze pericolose e cancerogene.

notizia in aggiornamento