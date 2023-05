Genova – Mercoledì 10 maggio 2023 alle 17.00, Palazzo Spinola ospita la presentazione al pubblico della Madonna col Bambino dell’artista pugliese attivo anche a Savona, Tuccio d’Andria: una preziosa tavola della fine del Quattrocento entrata di recente a far parte del patrimonio della Galleria Nazionale della Liguria grazie alla donazione per lascito testamentario dell’imprenditore, collezionista e studioso Alessandro Bruschettini.

Interverranno alla presentazione Elisabetta Raffo, Direttore della Fondazione Bruschettini per l’Arte Islamica e Asiatica, Loredana Pessa, Conservatore delle collezioni tessili e ceramiche dei Musei di Strada Nuova e Gianluca Zanelli, Direttore delle collezioni di Palazzo Spinola.

La tavola è stata attribuita da Federico Zeri a Tuccio d’Andria, pittore pugliese che, dopo una prima attività nel territorio natio, intraprese un viaggio tra Napoli, Roma e la Toscana, dove venne in contatto con la produzione pittorica fiorentina.

Dalle esperienze e dai rapporti maturati durante questi soggiorni è scaturito il particolare stile di Tuccio, in cui all’eleganza nel costruire le figure assimilata in ambito toscano, si aggiunge l’attenzione per i dettagli tipica della pittura fiamminga, come testimonia anche la Madonna col Bambino pervenuta alla Galleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola, realizzata nell’ultimo decennio del XV secolo.

Il pittore è documentato a Savona alla fine degli anni ottanta del Quattrocento, quando dipinse alcune opere, tra cui una celebre pala d’altare commissionata dalla famiglia Catullo oggi conservata nel Museo della Cattedrale di Savona.

Ingresso con biglietto gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione non richiesta