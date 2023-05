Genova – Il ponte obliquo sul torrente Chiaravagna, a Sestri Ponente, torna percorribile. Dopo tre anni di lavori, tra ritardi e contrattempi, la struttura riapre al traffico locale ed auto e moto possono percorrerlo normalmente.

“Ci sono voluti tre anni e almeno una decina di solleciti – scrive la consigliera comunale MariaJose Bruccolieri sulla sua pagina Facebook – ma finalmente a Sestri Pnente stamattina abbiamo il nostro ponte obliquo”.

La vicenda ha scatenato roventi polemiche sui social e botta e risposta piuttosto piccati tra amministratori e Opposizione, soprattutto per i tempi di realizzazione di lavori che, almeno sulla carta, sembravano piuttosto semplici.

La viabilità della zona ha subito pesanti disagi per anni per contrattempi più o meno “gravi” che hanno causato la dilatazione dei tempi inizialmente previsti.