Genova – Nuovo rinvio dell’apertura del ponte obliquo di Sestri. Dopo l’annuncio del 1 gennaio ed il secondo, a marzo, il Comune fa slittare ancora una volta la previsione di apertura, prevista ora ad aprile.

Secondo quanto riferito oggi, nella sala rossa che ospita il Consiglio Comunale, l’apertura slitta ad aprile poiché è stato necessario approvare una variante molto impattante per togliere tutta la serpentinite – probabilmente perché contiene amianto – presente nell’alveo del torrente sottostante.

Di fatto l’opera deve essere accompagnata da un’opera di bonifica estremamente importante ed è stato necessario integrare notevolmente il quadro economico.

In Comune è stato anche chiarito che, da oggi, IRETI ha iniziato la posa delle nuove tubazioni in acciaio sotto al ponte e seguiranno le prove di carico.

Con la riapertura prevista ad aprile – salvo nuove sorprese – riprenderanno le discussioni sulla viabilità, legate anche alle sollecitazioni dei cittadini e che sono state trasmesse agli uffici mobilità.