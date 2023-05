La Spezia – I vigili del fuoco sono intervenuti nel corso del pomeriggio di ieri per un principio d’incendio che si è sviluppato in un magazzino che si trova all’angolo tra via Felice Cavallotti e via Galilei.

Allertati dai passanti che hanno notato il fumo uscire dal locale, i pompieri hanno tempestivamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e non si è resa necessaria l’evacuazione del palazzo.