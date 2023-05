Genova – Un gruppo di cinghiali nel giardino del complesso scolastico di piazza Galileo Ferraris a Marassi. Gli animali, esemplari giovani, sono entrati chissà come nello spazio interno dell’edificio scolastico girovagando dove giocano i bambini dell’asilo e della scuola elementare.

La scena non è passata inosservata e dopo le prime foto pubblicate sui social sono scattate le richieste di intervento e gli animali sono “spariti”.

Il gruppetto di cinghiali staziona da giorni tra largo Merlo, a Quezzi, via Fereggiano ed in particolare in prossimità di alcuni negozi che vendono frutta e verdura e il tratto dove si intersecano corso Sardegna e corso De Stefanis.

Solo ieri gli animali avevano creato scompiglio correndo in mezzo alla strada dopo essere stati allontanati perché cercavano di rubare della frutta.

I cinghiali non hanno mostrato segni di aggressività e molti li considerano ormai delle mascotte ma la loro presenza crea innegabili disagi.