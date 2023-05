Busalla (Genova) – Non ce l’ha fatta il giovane di 28 anni coinvolto ieri notte in un terribile incidente stradale a Busalla, in via Milite ignoto.

Mattia Pusceddu è deceduto all’ospedale San Martino nonostante le cure dei medici.

L’incidente è avvenuto nella notte quando Mattia Pusceddu stava rientrando a casa sulla sua vettura.

Per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro un grosso albero in via Milite Ignoto e il ragazzo è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 e il giovane è stato estratto dall’abitacolo in condizioni già disperate e privo di sensi.

Secondo le prime ricostruzioni sarebbe andato in arresto cardiaco già durante i soccorsi e rianimato dal personale paramedico e successivamente trasferito in gravissime condizioni all’ospedale San Martino dove il suo corpo non ha retto per le lesioni gravissime.

La notizia della scomparsa del ragazzo sta suscitando profonda emozione tra amici e conoscenti che rendono omaggio all’ennesima vita spezzata in un incidente stradale.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma sembra al momento che non siano coinvolte altre vetture.

notizia in aggiornamento