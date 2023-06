Bordighera (Imperia) – Grave incidente, nel primo pomeriggio, sulla strada statale Aurelia. Per cause ancora da accertare un pullman di linea di Riviera Trasporti e un camion si sono scontrati .

Ad avere la peggio il conducente del mezzo pesante che ha subito diversi traumi ed è rimasto incastrato tra le lamiere sino all’arrivo dei vigili del fuoco che lo hanno liberato e affidato alle cure del personale paramedico dell’ambulanza del 118.

Ancora in via di accertamento la dinamica dell’incidente che ha creato ritardi e code sulla statale.

Fortunatamente, al momento, non risulterebbero altri feriti gravi.