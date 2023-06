Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato all’ora di pranzo in un appartemento all’ultimo piano di un palazzo di via di Ravecca, nel centro storico genovese.

Secondo le prime informazioni l’incendio avrebbe avuto origine in una cucina, forse per una pentola lasciata sul fuoco e dimenticata.

Il fumo nero ha iniziato ad uscire dalle finestre aperte e i residenti della zona hanno subito chiamato i vigili del fuoco per domare il rogo.

Per precauzione l’intera palazzina è stata evacuata mentre i pompieri stendevano i tubi degli idranti e salivano verso la zona interessata dalle fiamme.

In breve il rogo è stato spento e i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di bonifica mentre i residenti rientravano nelle loro abitazioni.

Fortunatamente non si registrano feriti ma l’edificio dovrà essere sottoposto a verifica per la sicurezza.