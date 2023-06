Genova – Oltre 8mila persone hanno sfilato per le vie della città per celebrare il Liguria Pride 2023 colorato e animato da tanta musica e festa.

Una sfilata pacifica organizzata per rivendicare i diritti della comunità LGBTQ+ e per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul radicale “cambio di rotta” avviato da una certa parte della politica per “contenere” e “limitare” le rivendicazioni di un movimento che non chiede altro che di essere riconosciuto e rispettato.

“Abbiamo riempito piazza De Ferrari – scrivono gli organizzatori – con gli 8000 corpi di migliaia di ragazzi e ragazze, liberi e gioiosi di esprimersi in autenticità. Il Pride più giovane d’Europa! E a questi giovanissimi in Senato ci sono forze politiche che vogliono sottrarre tutela e protezione: se il DDL Zan non passasse, chi ci governa avrà legittimato quelle minoranze che diffondono odio e intolleranza, a quel punto più forti ed arroganti e pericolose. Questa nuova generazione ha le idee più chiare di quanto media e politici si possono immaginare, il gender per loro non è un problema. Inutile quindi usarlo come spauracchio, la politica impari da questa piazza”.