Rocchetta Vara (La Spezia) – E’ stato trovato sano e salvo l’ottantenne disperso nei boschi in località Casoni, nel comune di Rocchetta Vara, nel pomeriggio di oggi.

L’allarme è scattato alle 14:30 quando l’amico del disperso ha chiamato il NUE riferendo che erano partiti il mattino presto da Ricco’ del Golfo per andare a cercare i funghi nei boschi in località “Foce del Termine”.

Nell’affrontare a piedi una zona particolarmente impervia si erano allontanati uno dall’altro e dalle 11:30 non aveva più contatti con il suo compagno di passeggiata.

Immediatamente è stata inviata sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato ed insieme ai volontari del Soccorso Alpino e dei Carabinieri Forestali hanno iniziato a perlustrare le zone nei dintorni dell’ultimo avvistamento.

Le ricerche si sono concluse intorno alle 15:30 quando l’ottantenne è riuscito a contattare suo figlio dal telefono di un’abitazione privata in localià “Bosco di Rossano”, a circa 4 km dai Casoni, che il fungaiolo ha raggiunto a piedi autonomamente.