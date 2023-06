Genova – Mattinata di code per gli automobilisti che si sono messi in viaggio sulle autostrade del capoluogo. Un incidente, infatti, si è verificato poco prima delle ore 8 dopo il casello di Genova Nervi, in direzione dell’allacciamento tra la A12 e la A7.

Secondo le ultime informazioni, a causare i disagi sarebbe stato un tamponamento che fortunatamente non avrebbe lasciato gravi conseguenze, ma soltanto un ferito lieve trasportato in codice verde all’ospedale di Villa Scassi. Al momento, sono circa 2 i chilometri di coda.

Sempre in A12, tra Rapallo e Chiavari, si segnala un chilometro di coda a causa dei lavori presenti sulla tratta.