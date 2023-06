Genova – Un ragazzo di 21 anni è stato sorpreso dalla polizia, la scorsa notte, in via Ayroli, nel quartiere di San Fruttuoso, mentre imbrattava con i colori del Genoa una serie di tubazioni. Il giovane è stato denunciato e ora i proprietari delle tubazioni potrebbero trascinarlo in Tribunale perché venga condannato a risarcire tutti i danni causati e le spese per riportare tutto alla condizione iniziale.

Si tratta dell’ennesimo episodio della squallida “guerra” tra teppisti mascherati da tifosi delel squadre cittadine che pensano di sfogare le loro frustrazioni imbrattando strade, marciapiedi e scalinate con i colori delle squadre cittadine in un ridicolo quanto incivile “derby” a chi deturpa di più il bene pubblico.

Un segno del livello bassissimo della contesa tra frange di estremisti che nulla hanno a che vedere con lo Sport e con il Calcio e molto di più con il bullismo di periferia e il bisogno di auto affermare la propria esistenza ai margini della società civile a danno della collettività.

Comportamenti purtroppo a lungo “tollerati” e che hanno portato a vere e proprie gare tra poveretti a chi riesce a colorare più “territorio”.

Fortunatamente le forze dell’ordine hanno iniziato a contrastare il fenomeno indagando sugli episodi – spesso compiuti sotto le telecamere di sorveglianza della città – come veri propri atti di teppismo.

Come sempre l’invito è a segnalare gli interventi dei teppisti prima possibile o addirittura mentre vengono compiuti, in modo da scovare con le mani nella marmellata questi disadattati e assicurarli quanto prima alla Giustizia.