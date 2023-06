Genova – Ancora emergenza cinghiali a passeggio sulle strade cittadine e il fenomeno si estende anche negli orari non prettamente notturni.

La giornata di ieri si è conclusa infatti con una serie di segnalazioni “serali” tra le 18,30 e le 22 con cinghiali segnalati in corso Europa – dove ormai sono di casa – e più precisamente in prossimità cavalcavia di Quarto

Come ormai di consueto è scattato l’allerta della polizia locale e l’invito ad automobilisti e motociclisti a prestare la massima attenzione per poi inviare una pattuglia a sorvegliare gli animali e a garantire la sicurezza dei passanti.

Cinghiali segnalati anche tra via Francesco Pozzo e via Trento, ad Albaro e poi, poco oltre la mezzanotte, in via G.B D’Albertis nel quartiere di San Fruttuoso.