Genova – Una grande rissa, che ha visto coinvolte una trentina di persone, è scoppiata intorno alle 23:30 della serata di ieri in via Sampierdarena, poco distante da un locale notturno.

I residenti, vedendo le immagini, hanno immediatamente lanciato l’allarme, allertando le forze dell’ordine che sono giunte sul posto. Gli agenti hanno arrestato quattro persone, tre uomini e una donna, mentre il resto dei partecipanti si è dileguato ed è fuggito appena in tempo.

Sono così iniziate le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e rintracciare altri partecipanti. Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite gravemente.