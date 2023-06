Genova – Un autobus elettrico dell’Amt che sprofonda letteralmente nell’asfalto e resta bloccato. Ha suscitato molte perplessità la scena, avvenuta ieri in via Oberdan, con un mezzo del trasporto pubblico locale che è rimasto incastrato con una ruota in un “buco” che si è aperto nel manto stradale lungo la strada.

Il mezzo stava manovrando per aggirare la chiusura di via Murcarolo quando è letteralmente sprofondato nell’asfalto.

Tra lo stupore dei presenti il mezzo è rimasto incastrato a lungo e si è reso necessario un intervento di operai e tecnici per liberarlo.

L’episodio è avvenuto poco lontano dal viadotto di corso Europa che sta suscitando grande preoccupazione tra i residenti a causa della caduta di calcinacci dall’impalcato e per i segni evidenti di mancata manutenzione. I ferri del cemento armato in bella mostra e il cemento che sembra sbriciolarsi attorno.