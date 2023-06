Genova – Tornano nel fine settimana le focaccete e la musica di Crevari Invade. Da venerdì 23 a domenica 25 giugno, a partire dalle 19 torna una delle feste più amate ed apprezzate del Ponente genovese nella bella cornice del quartiere collinare che si affaccia su Voltri.

L’evento, alla sua 31esima edizione, è organizzato dall’Anpi di Crevari nella sua sede di Campenave dove vengono offerte al pubblico le mitiche “focaccette” (guai a chiamarle focaccine) farcite con il salame, il formaggio e secondo la ricetta tradizionale con fichi e salame.

Per i golosi anche la variante con la Nutella e piatti tipici genovesi per chi preferisce una cena più tradizionale.

L’intero ricavato verrà utilizzato per interventi benefici e in supporto di famiglie bisognose secondo la tradizione degli eventi organizzati a Crevari.

Nel dopocena ci sarà il consueto spazio per serate danzanti e musica leggera suonata dal vivo.

Per limitare l’uso delle auto è disponibile un servizio di navetta gratuita in partenza dalla stazione di Voltri dalle 19 e sino all’una di notte.

Le strade della zona sono impegnative e la popolazione residenti ringrazia chi deciderà di lasciare a casa l’auto.