Genova – Ancora cinghiali e ancora passeggiate notturne per le vie della città. La scorsa notte la polizia locale è intervenuta per l’ennesima volta in via Stefanina Moro, traversa di via Bracelli, per la presenza di una famigliola di ungulati che cercava cibo tra i bidoni della spazzatura rischiando di causare un incidente con auto e moto di passaggio.

Ancora una volta è scattato l’allarme con diffusione di un messaggio di allerta e ancora una volta un pattuglia della polizia locale si è recata sul posto per assicurare la sicurezza dei passanti.

(Foto di Archivio)