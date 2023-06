Genova – Black out nella zona di Marassi dove, intorno alle 10 è mancata la luce in modo improvviso.

Migliaia di famiglie senza corrente elettrica e disagi facilmente immaginabili in un periodo di temperature molto alte ed afa.

A provocare il black out potrebbe essere stato proprio l’enorme aumento di consumi dovuti al funzionamento dei condizionatori